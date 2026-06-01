Nervi, bagnanti non riescono a rientrare per le condizioni del mare: salvati da Vigili del Fuoco e Capitaneria

Momenti di apprensione nella serata di domenica davanti alla passeggiata di Nervi, dove un gruppo di giovani è rimasto bloccato in mare a causa delle condizioni meteo-marine avverse. Per il loro recupero è stato necessario l'intervento congiunto di Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto, impegnati via aria, terra e mare.

L'allarme è scattato nella zona di Capolungo, quando il peggioramento del mare ha impedito ai ragazzi di rientrare in sicurezza. Le forti onde hanno reso impossibile la risalita della scogliera, lasciando il gruppo in una situazione di pericolo. Durante i momenti concitati, uno dei giovani ha riportato un trauma cranico dopo aver battuto la testa, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente delicate per la presenza della scogliera a ridosso del mare e per il forte moto ondoso. Determinante l'intervento dell'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco: gli specialisti a bordo hanno calato in mare i sommozzatori mediante verricello, raggiungendo direttamente i ragazzi in difficoltà.

Dopo essere stati messi in sicurezza e imbragati, i giovani sono stati recuperati uno alla volta e trasportati a bordo del velivolo. Successivamente sono stati trasferiti in un'area sicura, dove hanno ricevuto le prime cure sanitarie e l'assistenza necessaria.

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