Neonata con crisi respiratoria in autostrada, la polizia stradale scorta la famiglia in ospedale

Corsa contro il tempo per salvare una neonata che non riusciva a respirare.

La polizia stradale di Sampierdarena, in servizio sulla A12, ha scortato fino all'ospedale San Martino un'automobile all'interno della quale due genitori erano fortemente preoccupati, poichè la figlia di appena 5 mesi aveva evidenti difficoltà a respirare.

La pattuglia si era accorta dell'automobile verso le 11.20, in sosta in un'area di parcheggio tra i caselli di Chiavari e Rapallo. A quel punto i genitori hanno chiesto di raggiungere un ospedale nel più breve tempo possibile.

La pattuglia, in sinergia con la sala radio, ha scortato tempestivamente il veicolo fino all’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini, superando una coda presente nell’area di Recco. La piccola è stata presa in carico dall’unita del pronto soccorso del Gaslini.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.