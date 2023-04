Nel Ponente ligure la ciclabile arriva a 28 km continuativi: ultimati i 900 metri tra Imperia e san Lorenzo a Mare

Da sabato prossimo il Ponente Ligure avrà 28 km continuativi di pista ciclabile: da Ospedaletti a Imperia, grazie ai 900 metri, tra l'ex stazione ferroviaria di San Lorenzo al mare e Imperia. "Una promessa mantenuta - dice l'assessore regionale Giacomo Giampedrone - Un bel segnale per questo territorio, ma il nostro impegno per il Ponente e per il Levante è per 31 milioni tra fondi regionali e del Pnrr, per realizzare la ciclovia tirrenica da Ventimiglia a Sarzana".

Per il sindaco di San Lorenzo, Paolo Tornatore "Il nuovo tratto di pista ciclabile avrà un ritorno turistico importante per tutta la provincia". Presente anche l'assessore regionale Marco Scajola: "Alcuni mesi fa eravamo venuti qui a San Lorenzo per un sopralluogo, prendendo un impegno con la comunità e l'intero territorio, perché questo lavoro interessa tutto il Ponente ligure. E' un piccolo tratto, ma è strategico". Per Andrea Gorlero, presidente e ad di Amaie Energia, la società proprietaria della ciclabile da Taggia a San Lorenzo e concessionaria del tratto di Sanremo. "Da due anni è iniziata questa follia del coinvolgimento di Amaie Energia sulla ciclopedonale - dice -. La chiamo follia, perché all'inizio nessuno ci credeva e c'era necessità di trovare un gestore che desse garanzia di solidità economica e noi ci siamo buttati a capofitto. I Comuni della costa hanno fatto altrettanto. Nei giorni scorsi abbiamo fatto sopralluoghi con la Regione sulle opere di manutenzione a gallerie, scarpate e asfalti che stiamo rifacendo e ora si conclude il tratto da Ospedaletti fino a Imperia".