Industria automobilistica pesante: Europa, produttori camion e bus chiedono accelerazione per obiettivi 2030

Mentre la Commissione Europea si prepara a tenere la prossima settimana una serie di riunioni ad alto livello sul futuro dell’industria automobilistica, i produttori europei di camion e autobus ribadiscono il loro impegno per la transizione verde. Avvertono che l’assenza di condizioni favorevoli mette a rischio il settore per circostanze al di fuori del suo controllo.

I produttori di camion e autobus forniscono veicoli che costituiscono la spina dorsale dell’economia europea, essenziali per la vita quotidiana di centinaia di milioni di cittadini e aziende. Il settore ha investito miliardi nello sviluppo di veicoli a emissioni zero (ZEV) in grado di soddisfare tutte le esigenze di trasporto.

Tuttavia, nell’ambito degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per il 2030, la quota di veicoli a zero emissioni sul mercato deve aumentare da circa il 3,5% nella prima metà del 2025 ad almeno il 35% entro cinque anni. Nel frattempo, mancano le condizioni essenziali, da adeguati allacciamenti alla rete a normative chiave, come la Direttiva sui pesi e le dimensioni. Strumenti essenziali come tariffe di ricarica competitive, incentivi dedicati, sistemi di ricarica per gli utenti della strada basati sulle emissioni di CO2 e altri elementi cruciali continuano a subire ritardi.

I produttori di veicoli commerciali attendono pertanto con impazienza di confrontarsi con la Presidente della Commissione von der Leyen, i Commissari Hoekstra, Jørgensen e altri sui passi urgenti necessari per rendere raggiungibili gli obiettivi del 2030 e garantire una transizione equa e realistica.

“Stiamo già consegnando i veicoli e offrendo soluzioni a zero emissioni per tutte le esigenze di trasporto, ma la maggior parte delle condizioni abilitanti essenziali non è ancora presente. Se tutti gli altri tasselli non saranno al loro posto, falliremo. Non si tratta di un fallimento ingegneristico, ma di un fallimento politico”, ha affermato Christian Levin, CEO di Scania Group e Presidente del Consiglio di Amministrazione dei Veicoli Commerciali di ACEA.

