Nazionale, Mancini super-coordinatore, Lombardo alla U20 con Antonioli preparatore portieri

Ufficializzata dalla Figc la ristrutturazione dello staff della Nazionale italiana. Il ct Roberto Mancini, affiancato dal suo collaboratore Maurizio Viscidi, si occuperà direttamente della selezione e dell’attività tecnica delle nazionali A, Under 21 e 20. Se Mancini avrà il compito di uniformare lo stile di gioco delle varie rappresentative, Viscidi dovrà guidare la formazione tecnica della base azzurra, le Squadre dall'Under 15 all'Under 19, dall'altro contribuire all'integrazione delle squadre giovanili di vertice, la 21 e la 20, con la Nazionale A.

Oltre al riassetto strutturale, cambiano molti nomi: qualcuno esce, qualcuno entra, altri infine vengono spostati. Nello staff della Nazionale A, confermato solo l'assistente Fausto Salsano, mentre il ct U19 Alberto Bollini entra come vice, a fianco di Andrea Barzagli (fase difensiva) e Antonio Gagliardi (tattico). Confermati il preparatore dei portieri Massimo Battara e il preparatore atletico Simone Scanavino.

Lascia il Club Italia Chicco Evani, così come Mauro Sandreani, mentre Giulio Nuciari e Giorgio Venturin saranno i due osservatori.

Sulla panchina della Under 21 siederà Carmine Nunziata. Alla Under 20 arriva Attilio Lombardo, che avrà come preparatore dei portieri Francesco Antonioli e come secondo Marco Scarpa. Nelle altre squadre Bernardo Corradi sale dalla U17 alla U19, Massimiliano Favo dalla U15 alla U17, Daniele Franceschini e Daniele Zoratto sono confermati alla U18 e alla U16. Alla U15 con la supervisione di Antonio Rocca, arriva Enrico Battisti con il vice Bruno Redolfi.

Il presidente federale Gabriele Gravina, per parte sua, ammette di pensare a Gigi Buffon, appena ritiratosi dal calcio giocato, come successore di Gianluca Vialli, scomparso il 6 gennaio scorso, nel ruolo di capodelegazione della Nazionale maggiore. "Ci stiamo lavorando. Gigi Buffon è un nostro obiettivo, cercheremo di centrarlo, non dipende solo da noi. Era stato molto difficile convincere Vialli, dopo diversi mesi siamo riusciti ad avere una delle persone più belle che il calcio ha avuto. Gigi sicuramente non è il clone di Gianluca, ha altre caratteristiche ma è un'icona del calcio mondiale e credo che la sua progettualità naturale sia quella di lavorare nella nostra Nazionale. Faremo di tutto per portarlo a bordo, dipenderà anche da lui, ci stiamo parlando. Siamo in una fase piuttosto avanzata".