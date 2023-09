Nazionale, ecco Spalletti: "Cerco la felicità: va urlata per la maglia azzurra"

"Cosa cerco? La felicità. Ma non riesco ad essere felice se le persone accanto a me non lo sono". Così Luciano Spalletti nella sua prima uscita da ct della Nazionale. "Come è stato a Napoli. Ed è una cosa che vorrò chiarire subito con i giocatori che vengono in Nazionale - ha aggiunto il tecnico toscano -, essere felici con questa maglia. Dobbiamo urlare la nostra felicità con questa maglia indossata che è importantissima e ha una grande storia".

"Vogliamo fare un calcio che ci aiuti ad allestire una Nazionale forte. Non abbiamo alibi, abbiamo una storia e Pozzo, Bearzot, Lippi ce l'hanno indicata, dobbiamo continuare a fare quella storia".





"Da Mancini eredito una buona nazionale, ha vinto un Europeo, 37 gare di fila che è record mondiale e lui ha lanciato giovani in modo imponente, scoprendo talenti che possono esserci utili - ha proseguito Spalletti - Vero anche che dobbiamo cancellare l'amarezza di due risultati costati la partecipazione al Mondiale. Ma bisogna prendere la distanza dal pensare di far parte adesso di un calcio minore. Per vestire questa maglia dobbiamo andare a fare battaglia ovunque".