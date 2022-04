Nautica, Mussini lancia la corvetta elettrica made in Liguria

di Redazione

Lo storico cantiere fondato a Portofino si è alleato con un'altra realtà ligure, E4Boat, per realizzare il motore su una delle sue imbarcazioni simbolo

Il cantiere ligure Giorgio Mussini sta costruendo la sua prima imbarcazione con motore elettrico da presentare per la stagione estiva.

Si tratta di un modello della Corvetta 24, una delle imbarcazioni simbolo del cantiere fondato a Portofino da Giorgio Mussini nel 1949, un day cruiser da otto metri in legno e vetroresina.

Per realizzare il progetto di una imbarcazione elettrica dedicata alle famiglie, alle escursioni in giornata, al turismo slow in mare e al lago, Mussini si è alleato con un'altra realtà ligure, E4Boat, sede a La Spezia, una rete d'impresa composta da aziende dei settori della robotica avanzata (Terzago Robotics), della propulsione elettrificata e ibrida (4E Consulting) e della cantieristica navale (Selene Shipyards).

"L'idea ce l'avevamo da tempo, ci serviva però un partner per il motore elettrico e non è stato facile riuscire a trovare la quadra giusta" racconta Emanuela Bertullo, responsabile del marketing e nipote del fondatore.

"Due anni fa, prima della pandemia, avevamo già cominciato a cercare dei possibili fornitori, abbiamo fatto diversi incontri e cominciato anche lo studio per una barca con il motore elettrico".

Poi il Covid aveva stoppato tutto, ma l'estate scorsa, il progetto è ripartito con E4Boat come partner e adesso si prepara il lancio.