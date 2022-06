Nations League, naufragio Italia: contro la Germania finisce 5-2

di Marco Innocenti

I tedeschi dominano in lungo e in largo, mettendo a nudo tutti i problemi di una Nazionale che di colpo torna quella vista contro l'Argentina

Una serata da dimenticare in fretta, un vero e proprio naufragio per un'Italia che in quel di Moenchengladbach cade pesantemente sotto i colpi di una Germania superiore sotto ogni punto di vista. Troppi errori, nessuna idea di gioco ed è così che la Nazionale di Roberto Mancini, dopo le prove discrete offerte contro Ungheria e Inghilterra, torna ad assomigliare fin troppo a quella travolta dall'Argentina a Wembley.

Il primo tempo è una sofferenza continua per gli Azzurri, che vanno sotto dopo appena 10' e poi si salvano solo grazie a Donnarumma. Nemmeno lui però può nulla allo scadere, quando Gundogan raddoppia per i suoi dal dischetto. Muller cala il tris in avvio di ripresa, poi Timo Werner mette a segno l'uno-due che mette a nudo la pochezza dell'Italia. Inutili, se non per la statistica, i due goal di Gnonto e Bastoni, per il 5-2 finale.