Natale a Genova, apre lunedì il bando per luminarie e addobbi in sostegno al commercio della città

Il Natale si avvicina e anche palazzo Tursi lo sa. Apre infatti lunedì il bando per il sostegno dell’attività dei Civ-Centri integrati di via e dei Consorzi di gestione dei mercati coperti comunali per l’allestimento delle luminarie e degli addobbi natalizi nei quartieri genovesi. Con un budget complessivo di 200.000 euro, i Civ e i Consorzi, che presentino un progetto di allestimento, potranno accedere al contributo, che prevede anche un anticipo di spesa - 1.500 euro per Civ e 1.000 euro per Consorzi mercatali - a parziale o totale copertura della cifra sostenuta per l’attività. I residui, non allocati, saranno messi a gara per coprire tutte le spese sostenute.

"Abbiamo implementato di 40.000 euro il plafond disponibile, circa il 25% in più rispetto allo scorso anno, consapevoli soprattutto della particolare congiuntura economica attuale e per la ricerca di installazioni anche elettriche che consentano la riduzione dei consumi – spiega l’assessore al Commercio e alle Tradizioni Paola Bordilli – quest’anno Genova sarà la Capitale europea del Natale ed è un motivo in più per rendere la nostra città, in tutte le delegazioni, viva e animata dall’atmosfera natalizia. Dal 2017, quando per la prima volta abbiamo lanciato questo bando, abbiamo implementato dell’85% il fondo disponibile per andare incontro a tutte le richieste e rendere sempre più bella la nostra città per le festività, con ricadute positive per il territorio e il tessuto economico locale: i contributi potranno essere ricevuti da Civ e Consorzi mercatali a copertura della spesa sostenuta al 100% anche per eventi organizzati sul proprio territorio con l’obiettivo di dare occasione di intrattenimento nelle piazze e nelle strade dei nostri quartieri. Ringrazio tutti i commercianti che, attraverso i consorzi hanno sempre aiutato a far sentire in città l’atmosfera natalizia nel corso degli anni e di cui da sei anni ne riconosciamo, come amministrazione, con questi bandi, l’importanza".

Nota di servizio: il bando sarà disponibile sulla sezione http://www.comune.genova.it/content/gare-dappalto-e-bandi-di-gara dalle 16 di lunedì 14 novembre.