Nasce Medov Group: la nuova identità del colosso Schenone tra shipping, logistica e nautica

Si chiama Medov Group il nuovo brand commerciale della holding I.L. Investimenti della famiglia Schenone, realtà attiva nei settori dello shipping, della logistica e della nautica da diporto. Con un fatturato consolidato di 103 milioni di euro e oltre 300 addetti nel mondo, il gruppo guidato da Giulio Schenone si presenta ora sul mercato con un marchio unico, simbolo della continuità e dell’espansione internazionale delle sue attività.

Nuovo brand - Medov Group nasce per dare un’identità unitaria alle aziende che fanno capo alla holding fondata nel 2005. La struttura continuerà a fornire servizi di back office centralizzati (finanza, tesoreria, HR, procurement e affari generali), mentre il nuovo marchio sarà il riferimento commerciale internazionale.

Acquisizione – Il lancio del brand coincide con una nuova operazione di crescita: l’acquisizione di Programma Mare, storica azienda spezzina specializzata nel packaging e nello stoccaggio di imbarcazioni. “Questa acquisizione rafforza la nostra capacità di proporre soluzioni sempre più integrate e innovative nel settore marittimo e logistico”, ha dichiarato Schenone.

Settori – Il gruppo opera in più aree: shipping (con società come Medov, Costamed, Sinalefi e Blu Navy), logistica (Medov Logistics, Derrick e Janua Algor), chartering (A.M.G.) e nautica da diporto (San Giorgio Yachting e, da oggi, Programma Mare). Un ecosistema che copre l’intera catena del valore, dai servizi marittimi alla gestione portuale, fino all’hospitality di lusso per gli yacht.

Visione – “Entrare in Medov Group significa valorizzare il nostro know-how e offrire un servizio più completo e competitivo,” ha aggiunto Davide Giannoni, CEO di Programma Mare. Con questa operazione, Medov Group consolida la propria presenza nel mercato europeo della logistica e della nautica, puntando su innovazione, sinergie e sostenibilità.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.