Napoli-Sampdoria 2-0, Stankovic: questa è la mia ultima partita in blucerchiato

Napoli-Sampdoria, ultima di campionato ormai inutile per i blucerchiati retrocessi da tempo, è più della classica gara di fine stagione: è un "tutti a casa".

La prima certezza riguarda la guida tecnica, con Dejan Stankovic che prima della ammette di essere al capolinea: "Questa è l’ultima panchina. La prossima stagione non ci sarò. È stata una stagione molto dura da affrontare sotto ogni punto di vista. Ho emozioni divise in due: personale e professionale. Da una parte c’è la decisione della società, parlando anche con Lanna due giorni fa. Decisione presa. O provare a salvare la Sampdoria - dice il tecnico a Dazn - o provare a salvare la società. Io pienamente condivido questa scelta di provare a salvare la società. Sono stra-contento per ogni singolo tifoso doriano, me compreso. È stata una scelta giusta. La Sampdoria merita di continuare a lottare. Ho imparato dai tifosi della Sampdoria, che ringrazio, come si ama, si sostiene e si salva un club. Non dimenticherò mai questi mesi che sono stati duri e i tifosi sono stati un raggio di sole nel buio".

"La situazione societaria dopo la chiusura del mercato è stata difficilissima. È lì che sono stato deluso. Voglio ringraziare il mio staff per il sostegno, tutte le persone perbene che ho trovato alla Sampdoria. Ringrazio i giocatori. Nel bene o nel male, nel nostro caso male, siamo stati uniti. Sono un professionista, ho dato tutto me stesso. Ho rispetto la maglia e il club. E ringrazio tutto il popolo doriano per il sostegno".

LA PARTITA

PRIMO TEMPO

3' Ci prova Zielinski dalla distanza, conclusione alta.

10' Zanoli, imbeccato da Gabbiadini, si vede parare il tiro da Meret.

18' Gabbiadini cerca Quagliarella, conclusione sul fondo.

SECONDO TEMPO

46' Entra Malagrida al posto di Gunter.

53' Kvaratskhelia serve Osimhen che spreca l'occasione

63' GOL NAPOLI. Murru abbatte Osimhen, Feliciani concede il rigore e ammonisce il difensore. Lo stesso Osimhen segna dal dischetto. 1-0

85' GOL NAPOLI. Simeone con una serie di finte sbilancia la difesa doriana e di collo pieno raddoppia. 2-0

NAPOLI-SAMPDORIA 2-0

RETI: 63' Osimhen (rigore), 85' Simeone

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui (77' Bereszynski); Anguissa (80' Demme), Lobotka, Zielinski (66' Gaetano), Elmas (66' Raspadori), Osimhen (77' Simeone), Kvaratskhelia.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Turk; Gunter (46' Malagrida), Amione, Murru; Zanoli, Rincon, Paoletti, Augello; Leris; Gabbiadini, Quagliarella.

ARBITRO: Feliciani di Teramo.