Murta e Staglieno, inaugurata la mostra “La via delle rose”: bellezza e rinascita in Valpolcevera
di Anna Li Vigni
Assessori Lodi e Robotti “Il cimitero di Murta e il suo roseto, sono tra i luoghi che genovesi e turisti dovrebbero scoprire o riscoprire”
È stata inaugurata oggi, nella sala espositiva del cimitero monumentale di Staglieno, la mostra fotografica “La via delle rose. Una storia di bellezza per la Valpolcevera”, a cura di Stefania Perrone. L’esposizione, visitabile dal 17 gennaio al 6 febbraio, racconta attraverso le immagini il progetto di valorizzazione del cimitero di Murta e del suo celebre roseto.
All’apertura ha fatto seguito la tavola rotonda “Scommettere sulla bellezza: il potenziale turistico dei cimiteri monumentali per i territori che li ospitano”, con la partecipazione degli assessori Cristina Lodi ed Emilio Robotti e del consigliere Enrico Vassallo. La mostra nasce all’interno del progetto “La via delle rose”, promosso dall’associazione QuellicheaTrastacistannobene APS, e celebra il lavoro dei volontari che hanno restituito valore a un luogo simbolo della storia genovese.
Le fotografie raccontano non solo il roseto di Murta – unico in Italia con oltre 80 varietà di Rose chinensis – ma anche le attività culturali e sociali che ruotano attorno a questo spazio, diventato esempio virtuoso di tutela del patrimonio e di rinascita del territorio.
