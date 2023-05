Mountain Bike, Marathon Cup Appennino: vince il colombiano Arias Cuervo

È il colombiano Diego Alfonso Arias Cuervo il vincitore dell’edizione 2023 della Marathon dell’Appennino, la classica allestita dall’Asd Genoa Bike che nel 2025 ospiterà sul suo percorso i Campionati Europei della specialità. Ancora una volta il sudamericano vicecampione del mondo ha dimostrato il suo valore sull’impegnativo percorso ligure, di 80 km per 2.650 metri di dislivello, prevalendo su un parco atleti di prim’ordine.

La gara, che valeva quale prova indicativa per la composizione della nazionale italiana che andrà ai Campionati Europei in Francia, ha visto il portacolori della Hubbers Polimedical tagliare il traguardo in 3h48’43” precedendo i fratelli Samparisi della Ktm Alchemist, Nicolas e Lorenzo classificati nell’ordine a un minuto di distanza dal vincitore. Quarta piazza ancora per la Ktm Alchemist con Dario Cherchi a 2’49”, quindi Domenico Valerio (Cicli Taddei) a 5’11”, gli altri tutti oltre i 10 minuti di ritardo. In campo femminile prima Costanza Fasolis (Mentecorpo Cicli Drigani) in 4h56’21”.

Nel percorso Granfondo di 39 km per 1.250 metri prima posizione per Domenico Valetto (Albisola Bike) in 1h59’09”, unico a scendere sotto le due ore. Nettissimo il vantaggio sul secondo, Luca Rosselli (Pol.Quiliano Bike Marchisio) giunto dopo 10’13”, terzo Marco Aguzzi (Rat Ride All Terrain) a 12’13”. A Claudia Faure (Team Bike O’Clock) la gara femminile in 3h00’48” davanti alla compagna di colori Sara Rivera a 9’09” e a Maria Soffientini (Gemini Team) a 31’12”.

La Marathon dell’Appennino va in archivio con la conferma che la scelta di farne una gara europea è stata quella giusta, grazie anche a un percorso che accoppia grande tecnica a panorami mozzafiato. La manifestazione, che ha avuto il supporto della Regione Liguria, dei Comuni di Genova e Casella sede della gara, della Città Metropolitana, del Parco Antola e della Camera di Commercio di Genova oltre che di tante associazioni e sponsor della zona, rimanda al prossimo anno per la prova generale della sfida continentale.