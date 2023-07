Mostre, recital e conferenze: La Spezia ricorda Ubaldo Mazzini

Una serie di appuntamenti fino alle fine dell'anno per ricordare Ubaldo Mazzini, intellettuale, giornalista, primo direttore della Biblioteca Civica a lui oggi dedicata, del Museo Civico e dell'archivio comunale della Spezia. L'occasione sono i 100 anni dalla scomparsa dello studioso, noto per i contributi nell'archeologia e nella storia spezzina e della Lunigiana. Le celebrazioni avranno inizio giovedì 6 luglio al Castello San Giorgio con una conferenza del professor Giuseppe Benelli dal titolo "Ubaldo Mazzini nel centenario della morte" a cura dell'Associazione Amici del Museo Navale e della Storia.



Il giorno della scomparsa, l'8 luglio, sarà inaugurato un allestimento nella Biblioteca Civica a lui dedicata dal titolo Ubaldo Mazzini storico e biblioteca: mostra documentaria nel centenario della scomparsa 1923-2023 a cura del dottoor Giacomo Bertonati. A fine anno in calendario conferenze storiche, recital di poesie in italiano e in dialetto, visite guidate alla mostra, attività didattiche rivolte agli studenti e un convegno di due giornate per restituire la complessità della figura di Mazzini.



"La sua attività ha segnato la nostra comunità. In occasione del centenario della sua morte, vogliamo ricordarlo attraverso un ciclo di eventi, spettacoli, mostre che hanno l'obiettivo di divulgare la figura di Mazzini a nuove e vecchie generazioni, e garantire che continui a vivere nella nostra comunità - ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini -. Vogliamo ricordarlo come un simbolo di ispirazione e orgoglio per la nostra città, un esempio da seguire per tutti noi".