Morti sul lavoro, è una strage: 15 vittime in Liguria nel 2024

15 lavoratori sono morti in Liguria nel 2024, l'ultimo questa mattina in un incidente stradale sull'autostrada A10.

Dramma - Un’altra tragedia sul lavoro in Liguria: un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente in autostrada. Non conosciamo ancora la dinamica, che sarà accertata dalle autorità, ma certamente si tratta di un’altra croce nera che si aggiunge alle altre 13 del 2024; in totale 14 persone che non sono tornate alle loro famiglie dopo il turno di lavoro in soli nove mesi e mezzo". Così Luca Mestripieri, segretario generale Cisl Liguria.



Cordoglio - "Vogliamo stringerci alla famiglia dell’operaio morto in autostrada, ma vogliamo anche dire con forza che il cordoglio e le parole di circostanza non bastano, perché sono un mantra ripetuto senza che alle parole facciano seguito i fatti - prosegue Maestripieri -. È assolutamente necessario imporre controlli più numerosi e puntuali, bisogna rinforzare la prevenzione a aumentare la formazione. Serve che finalmente istituzioni, imprese e sindacati si uniscano per creare un sistema che veramente fermi questa strage".