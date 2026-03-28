Montoggio: inaugurazione facciata e tetto chiesa con fondi di Curia, Comune e Mit

Il restauro della chiesa parrocchiale di Montoggio diventa simbolo di una strategia più ampia per la valorizzazione dei borghi e dell’entroterra ligure. A sottolinearlo è il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, intervenuto in occasione della cerimonia per la conclusione dei lavori nella Chiesa di San Giovanni Battista Decollato, in provincia di Genova.

“Col restauro della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista Decollato di Montoggio riportiamo al centro una comunità e il suo simbolo. Investire nei borghi e nell’entroterra significa dare continuità alla loro storia e creare condizioni per il futuro”, ha dichiarato Rixi in una nota.

L’intervento è stato reso possibile grazie a un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti superiore ai 200mila euro, destinato in particolare al recupero della facciata e di parte del campanile. A queste risorse si sono aggiunti ulteriori 90mila euro messi a disposizione dal Comune e dalla Curia, consentendo così il completamento dell’opera.

“In circa due anni di lavori restituiamo un edificio più sicuro e pienamente valorizzato”, ha aggiunto il viceministro, evidenziando come l’intervento rientri in un piano più ampio del MIT per il triennio 2024-2026. Il programma ha già finanziato in Liguria 34 interventi su immobili di culto e culturali, per un valore complessivo di 8,5 milioni di euro.

Rixi ha poi posto l’accento sull’importanza della collaborazione tra istituzioni centrali e territori: “Questo è il metodo che funziona: risorse nazionali e impegno locale che si integrano”. Un modello che, secondo il viceministro, trova conferma proprio a Montoggio, anche grazie al lavoro condiviso con il sindaco Mauro Fantoni.

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