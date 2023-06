Montevago, Lipani e Matturro: al Mondiale U20 c'è tanta Genova nella finale Italia-Uruguay

Sarà Italia-Uruguay la finale del Mondiale Under 20 in programma in Argentina. Gli azzurri hanno sconfitto 2-1 la Corea del Sud con il gol del solito Casadei (7 reti in 6 incontri) e una perla di Pafundi su punizione; i sudamericani hanno piegato Israele con una rete di Duarte.

Nella finale di domenica, in programma alle 23 italiane, ci sarà tanta Genova calcistica protagonista: tra gli azzurri ecco il centravanti della Sampdoria Daniele Montevago, in campo anche ieri nel secondo tempo per dare linfa al reparto avanzato, e il centrocampista del Genoa Luca Lipani, utile al ct Nunziata per dare respiro alla sua mediana.

Nella "Celeste", invece, protagonista assoluto è Alan Matturro, difensore del Genoa: da terzino sinistro è un punto ferma della sua nazionale e si sta mettendo in mostra come uno dei migliori talenti della competizione.