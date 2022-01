Monterosso al Mare, arrestato l'uomo che ad agosto aveva violentato una minorenne

di Edoardo Cozza

Si tratta di un trentenne nordafricano che vive in provincia di Varese: aveva convinto la giovane a seguirlo in spiaggia e ne aveva abusato

Arrestato l'uomo che aveva violentato una ragazza non ancora maggiorenne sulla spiaggia di Monterosso al Mare nell'agosto scorso. I carabinieri hanno indagato con tenacia e anche grazie al sistema di videosorveglianza del Comune, sono riusciti a dare un nome all'aggressore e a rintracciarlo.

Si tratta di un marocchino trentenne che vive e lavora in provincia di Varese. Nei giorni scorsi gli è stato notificato un ordine di custodia cautelare in carcere con l'accusa di violenza sessuale. L'episodio era avvenuto la notte dell'1 agosto. Il trentenne dopo aver dopo aver convinto la ragazza a seguirlo in spiaggia ha abusato della giovane che, pur terrorizzata, era riuscita a scappare e a denunciare l'episodio ai carabinieri della Stazione di Monterosso.

Le indagini hanno permesso di ricostruire minuziosamente gli eventi di quella sera e permesso all' autorità giudiziaria di valutare gli elementi raccolti contro lo straniero che hanno portato al provvedimento restrittivo.