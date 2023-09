Montella, ex Sampdoria e Genoa, nuovo ct della Turchia

Vincenzo Montella è il nuovo ct della Turchia. Il tecnico napoletano, 49 anni, ha firmato un contratto triennale e succede al tedesco Stefan Kuntz, ex centravanti del Kaiserslautern che aveva sfidato la Sampdoria nel primo turno della Coppa delle Coppe 1990/'91, cui i blucerchiati partecipavano da detentori. Proprio Kuntz aveva segnato il gol della vittoria tedesca all'andata, al Fritz Walter Stadion, risultato ribaltatato al ritorno col 2-0 firmato da Mancini e Branca.



Montella ha un passato a Genova sia da calciatore che da allenatore: debuttò nel Genoa in B nel 1995 in comproprietà con l'Empoli, segnando ben 22 gol in 34 partite. L'anno seguente passò clamorosamente alla Sampdoria, che aveva contribuito al riscatto del cartellino da parte del club toscano reinvestendo parte dell'introito della cessione di Chiesa al Parma. In blucerchiato restò tre anni, 55 gol in 84 partite, prima di passare alla Roma anche per effetto della retrocessione firmata Trentalange. Tornò al Doria nel 2007, ma gli acciacchi (costante di una carriera altrimenti inaudita, pochi in area avevano e avrebbero avuto il suo istinto del gol) limitarono il suo contributo a 5 gol in 13 gare.



Cominciata la carriera di allenatore tra Roma, Catania e Fiorentina, venne al Doria a sostituire Zenga nel primo campionato gestito a pieno titolo dal Viperetta, chiudendo con un deludente 15° posto a 40 punti. Quindi ha guidato Milan, Siviglia, Fiorentina prima di "emigrare" in Turchia, prima sulla panchina dell'Adana Demirspor.