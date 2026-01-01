Monsignor Tasca a Telenord: "Vogliamo vivere il 2026 con la speranza certa che il Signore ci accompagna"

"Abbiamo vissuto il 2025 con quello che la storia ci ha portato e vogliamo vivere il 2026 con la speranza certa che non siamo soli e il Signore ci accompagna, facciamoci accompagnare a camminiamo insieme a Lui".

Sono le parole con cui Monsignor Marco Tasca, Arcivescovo di Genova, ha salutato il 2026 insieme ai cittadini genovesi e liguri durante il Capodanno di Telenord.

Ecco il video intervento.





