Monsignor Tasca a Telenord: "Vogliamo vivere il 2026 con la speranza certa che il Signore ci accompagna"
di Redazione
"Abbiamo vissuto il 2025 con quello che la storia ci ha portato e vogliamo vivere il 2026 con la speranza certa che non siamo soli e il Signore ci accompagna, facciamoci accompagnare a camminiamo insieme a Lui".
Sono le parole con cui Monsignor Marco Tasca, Arcivescovo di Genova, ha salutato il 2026 insieme ai cittadini genovesi e liguri durante il Capodanno di Telenord.
Ecco il video intervento.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:tasca Genova arcivescovo
Condividi:
Altre notizie
Liguria, Bucci: "2026 anno di lavoro, opportunità e scelte concrete per cittadini e imprese"
01/01/2026
di Carlotta Nicoletti
Genova, sindaca Salis: "Trasparenza e responsabilità, così affrontiamo le scelte per migliorare la città nel 2026"
01/01/2026
di Carlotta Nicoletti
Capodanno, 19enne ferito da un petardo a Genova: perde tre dita e subisce intervento d'urgenza
01/01/2026
di Carlotta Nicoletti
Vobbia: il presepe come motore turistico, la ricetta di Arezzo Ligure e dei suoi 30 abitanti
31/12/2025
di Gilberto Volpara