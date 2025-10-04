Mobilità su strada in Veneto: auto resta regina, ma cresce la bici e l’uso del trasporto pubblico

“In Veneto, ogni giorno, si sposta circa l’81% delle persone tra i 14 e gli 84 anni e i dati che emergono dalla Statistica Flash mettono in evidenza la capacità di mettere a terra politiche concrete per favorire e sostenere la mobilità: l’auto resta regina, ma cresce la bicicletta, così come il numero degli incidenti resta stabile ma si registrano meno vittime e i veneti, infine, scelgono sempre di più soluzioni sostenibili. Cresce l’utilizzo del trasporto pubblico, tant’è che recentemente siamo stati premiati come la migliore regione in Italia per utilizzo del ferroviario da parte dei dipendenti regionali. Un risultato che premia il lavoro di squadra della nostra amministrazione e manda un messaggio chiaro: la mobilità del futuro deve essere efficiente, sicura e rispettosa dell’ambiente”. Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta i dati contenuti nella Statistica Flash “La mobilità su strada in Veneto”, una fotografia che evidenzia che il lavoro e lo studio restano la principale ragione di movimento (38,9%), seguiti dalla gestione familiare (28,5%) e dal tempo libero (32,6%, in crescita). Un 6% di veneti sceglie invece di spostarsi esclusivamente a piedi. Quasi la metà dei veneti (47%) utilizza l’auto tutti i giorni, a cui si aggiunge un ulteriore 41% che la usa almeno qualche volta a settimana. La bicicletta mostra un ruolo sempre più significativo: il 9% la usa quotidianamente, il 24% settimanalmente e il 28% almeno una volta al mese. Ancora marginali motocicli (2% di utilizzo giornaliero) e sharing mobility (5% mensile).

Nel 2024 si sono registrati 12.861 incidenti con lesioni a persone (+0,7% rispetto al 2023), che hanno causato 17.217 feriti (+1,3%) ma 269 vittime, con un calo del 12,9% rispetto all’anno precedente. Il dato sulle vittime segna un -19,9% rispetto al 2019, confermando la traiettoria verso l’obiettivo europeo di dimezzarle entro il 2030.

La maggior parte dei sinistri si concentra sulle strade urbane (69,5%), ma la gravità è più alta sulle strade extraurbane, dove si contano 3,9 decessi ogni 100 incidenti.

Il quadro della mobilità sostenibile è completato da un riconoscimento nazionale: in occasione del Terzo ECO Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti, Trenitalia ha premiato il Veneto come prima regione in Italia per utilizzo del treno da parte dei dipendenti negli spostamenti casa-lavoro. Oltre 1.100 lavoratori regionali beneficiano oggi della convenzione che anticipa il costo dell’abbonamento ferroviario, rimborsato poi in busta paga.

