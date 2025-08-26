Mobilità connessa e guida autonoma, il 5G apre la strada a nuovi modelli per l’industria automobilistica

Secondo un’analisi di corrierecomunicazioni.it, il 5G rappresenta la svolta tecnologica capace di ridefinire il futuro della mobilità. La nuova generazione mobile abilita applicazioni avanzate come la guida autonoma, la comunicazione Vehicle-to-Everything e i sistemi di trasporto intelligenti, aprendo opportunità per case automobilistiche, amministrazioni pubbliche e consumatori.

Limiti del 4G – Le reti mobili di quarta generazione mostrano limiti significativi nella gestione dei dati. L’impossibilità di garantire comunicazioni realmente in tempo reale ostacola applicazioni come l’autonomous driving e i sistemi di sicurezza basati su sensori. Inoltre, la capacità di connessione simultanea resta insufficiente per gestire ecosistemi urbani complessi.

Pilastri del 5G – La nuova tecnologia si fonda su tre elementi principali: velocità di trasmissione molto elevate, latenza ultra-bassa e possibilità di connettere milioni di dispositivi contemporaneamente. Queste caratteristiche consentono lo sviluppo di servizi avanzati che vanno dalla sicurezza stradale all’esperienza digitale dei passeggeri.

Guida autonoma – L’impatto più immediato riguarda la capacità dei veicoli di percepire in tempo reale l’ambiente circostante ed elaborare grandi quantità di dati senza intervento umano. La comunicazione V2X permette inoltre alle auto di interagire tra loro e con le infrastrutture, riducendo incidenti e congestioni.

Esperienza a bordo – Il 5G arricchisce l’offerta per i passeggeri, che possono usufruire di servizi multimediali in streaming ad alta definizione, gaming interattivo e applicazioni personalizzate. La connettività diventa quindi anche un fattore competitivo per le case automobilistiche.

Smart mobility – La connessione tra veicoli, sensori urbani e reti stradali trasforma la gestione del traffico. Le città possono ottimizzare i flussi, ridurre i consumi energetici e abbattere le emissioni. Le amministrazioni pubbliche trovano così nel 5G uno strumento per politiche di mobilità sostenibile.

Ericsson – L’azienda svedese ha un ruolo di primo piano nello sviluppo delle reti 5G per il settore automobilistico. Collabora con case auto, autorità di trasporto e fornitori tecnologici per creare soluzioni interoperabili. Inoltre partecipa ai principali organismi di standardizzazione come 3GPP e 5G Automotive Association.

Progetti pilota – Le sperimentazioni già avviate hanno evidenziato benefici concreti. I test sulle connected car mostrano riduzioni significative degli incidenti, mentre le prove di autonomous driving basate sulla tecnologia URLLC hanno dimostrato l’affidabilità delle comunicazioni in scenari complessi.

Sostenibilità – Il 5G si inserisce anche nella transizione ecologica. Ottimizzazione del traffico, supporto all’elettrificazione e risparmio energetico contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale. Yasir Hussain, vicepresidente e CTO di Ericsson Canada, sottolinea che “la maturità delle reti e la maggiore accessibilità dei costi consentono finalmente di tradurre in realtà benefici attesi da tempo”.

Evoluzione futura – Oltre al 5G, si parla già di 5G Advanced, con capacità superiori e funzionalità pensate per la mobilità autonoma. Più avanti, il 6G promette velocità ancora maggiori, affidabilità potenziata e intelligenza distribuita, aprendo la strada a sistemi di trasporto totalmente autonomi e integrati con le città del futuro.

Scenario globale – Nei prossimi anni l’espansione dei sistemi C-ITS e V2X in Europa, Nord America e Asia definirà una nuova fase della mobilità. La combinazione di connettività avanzata, sostenibilità e innovazione tecnologica ridisegnerà non solo il settore automobilistico, ma anche le città e i modelli di vita urbana.

