MIT: a nove mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada calano deceduti, feriti e incidenti mortali

A nove mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, i dati raccolti da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri evidenziano una diminuzione generale degli incidenti, con particolare riguardo agli esiti più gravi.

​I numeri prendono in considerazione il periodo dal 14 dicembre 2024 al 13 settembre 2025 rispetto al periodo analogo dell’anno precedente.

E’ quanto si legge in una nota del Ministero dei Trasporti in cui si specifica che: “* ​Persone decedute: si contano 80 morti in meno, da 1.024 a 944 (-7,8%).

* ​Persone ferite: il dato è di 1.242 feriti in meno, da 32.822 a 31.580 (-3,8%).

* ​Incidenti totali: sono diminuiti di 848 unità, da 54.882 a 54.034 (-1,5%).

* ​Incidenti mortali: si sono ridotti di 50 unità, passando da 931 a 881 (-5,4%).

* ​Incidenti con lesioni: si registrano meno 756 incidenti, da 22.334 a 21.578 (-3,4%).

​

​I dati dell’incidentalità stradale e dell’attività di Polizia Stradale ed Arma di Carabinieri sono stati forniti dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, Servizio Polizia Stradale, e condivisi con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

