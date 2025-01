Missione dei Ports of Genoa in Vietnam, nuove sinergie per il commercio e la cultura

Ha preso il via a Ho Chi Minh City la missione del cluster Ports of Genoa, un’iniziativa strategica che mira a rafforzare i legami economici, logistici e culturali tra Genova e il Vietnam. La delegazione, guidata da Autorità di Sistema Portuale, Spediporto e Comune di Genova, è stata accolta dal Console Generale d’Italia, Enrico Padula, e ha incontrato la comunità imprenditoriale locale, evidenziando il ruolo di Genova come hub commerciale per il Sud-est asiatico.

Incontri istituzionali – La delegazione ha sottolineato l’importanza dei Ports of Genoa nei traffici tra Italia e Vietnam, con un volume annuale di oltre 40.000 TEU, metà dei quali movimentati dal porto di Saigon. Il Vietnam, con una popolazione giovane e un PIL in crescita del 7% nel 2024, rappresenta un partner chiave per il Made in Italy e si distingue come alternativa alla Cina nella produzione di beni di consumo.

Opportunità logistiche – Durante gli incontri, è emerso l’interesse per il sistema portuale e aeroportuale genovese come valida alternativa agli hub congestionati del Nord Europa. La Saigon Cargo Service Corporation (SCSC) e VietJet hanno manifestato l’intenzione di utilizzare l’aeroporto di Genova per rafforzare i collegamenti con l’Europa.

Interesse culturale – Il Vietnam non guarda solo al commercio, ma anche alla cultura italiana. Genova è apprezzata per la sua ricchezza artistica, mentre cresce il numero di studenti vietnamiti interessati a perfezionarsi nelle istituzioni accademiche italiane. La missione ha individuato potenziali collaborazioni con l’Università di Genova nei settori marittimo e portuale.

Progetti infrastrutturali – La visita è proseguita a Da Nang, dove la delegazione ha partecipato al City Partnership Forum 2025. Tra i progetti presentati, spicca il porto di Da Nang, con una diga di 2,5 km, un terminal container e una Free Trade Zone. Attualmente, il porto movimenta 6.000 TEU all’anno con Genova, ma le nuove infrastrutture aprono ulteriori opportunità di crescita.

Collaborazioni istituzionali – I rappresentanti di Autorità Portuale e Spediporto hanno avviato dialoghi con la Vietnam Logistics Association (VLA), mentre il sindaco reggente Pietro Picciocchi ha incontrato le autorità locali per rafforzare i rapporti tra le città.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.

Galleria