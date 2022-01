Minacce a Telenord dall'ex Terra di Nessuno: "Questa è casa nostra, andate via"

di Giorgia Fabiocchi

Quello che potrete vedere ed ascoltare nel video è stato girato nella piazza di Granarolo a Genova. Non ci è stato permesso neppure di fare il nostro lavoro

Questa mattina ci siamo recati all'ex batteria di Granarolo, ad oggi occupata dal centro sociale Terra di Nessuno, per riprendere e descrivere cosa sta succedendo. Molti cittadini della zona si stanno lamentano a gran voce per questa occupazione abusiva che sta creanmdo problemi di ogni tipo. Ma prima di iniziare la nostra consueta diretta, siamo stati minacciati duramente e costretti ad allontanarci, senza poter svolgere il nostro lavoro.

Quello che potrete vedere ed ascoltare nel video è stato girato nella piazza di Granarolo, poco distante dal luogo che avremmo voluto riprendere, per raccontare quanto sta accadendo in questi giorni, raccogliendo anche la testimonianza di chi in quel presidio vive. Ma questo non è stato possibile, "con voi giornalisti non ci parliamo, andate via", la loro risposta.

Personalmente continuiamo a credere in un giornalismo libero, capace di aprire i microfoni a chiunque voglia raccontare la propria storia e il proprio punto di vista. Crediamo che si possa "azzannare" la notizia con educazione e professionalità, lasciando spazio a chi ha qualcosa da narrare, ma concedendo al giornalista di fare domande, e in questo caso anche riprese, da un suolo pubblico, sul ciglio di una strada. Ci hanno mandato via da una proprietà che non è loro considerato che la stanno occupando abusivamente.