Millesimo capitale del gusto: dal 3 al 5 ottobre la 33ª Festa Nazionale del Tartufo

Sarà ancora una volta Millesimo, nel cuore del savonese, a trasformarsi nella capitale del tartufo ligure con la 33ª edizione della Festa Nazionale del Tartufo, in programma dal 3 al 5 ottobre 2025. Un evento che, nel tempo, è diventato molto più di una semplice sagra: è una celebrazione delle eccellenze enogastronomiche, della cultura locale e dell'identità di un territorio che fa del tartufo uno dei suoi simboli più autentici.

A presentare ufficialmente la manifestazione, questa mattina in Sala Trasparenza a Genova, sono stati i vertici della Regione Liguria, il Comune di Millesimo, la Camera di Commercio Riviere di Liguria e l’Associazione Tartufai e Tartuficoltori Liguri. "La Festa del Tartufo è il simbolo di un territorio che sa custodire le proprie eccellenze e trasformarle in occasioni di sviluppo turistico e culturale – ha dichiarato Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria con delega ai Prodotti Tipici –. Il tartufo non è solo un prodotto prezioso della terra, ma il frutto di una tradizione secolare, portata avanti con passione dai nostri tartufai. Sostenere manifestazioni come questa significa promuovere la nostra identità e le radici liguri".

Accanto a lui, l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha sottolineato l’importanza dell’evento nel contesto della strategia di valorizzazione del turismo esperienziale: "Questa manifestazione rappresenta un punto fermo per la promozione del nostro entroterra. Millesimo è protagonista assoluto nel 2025: dopo aver vinto la terza edizione del contest Borghi in Fiore, torna a brillare in autunno con una festa che unisce gusto, tradizione e partecipazione".

Un programma rinnovato e coinvolgente - Il sindaco di Millesimo, Francesco Garofano, ha annunciato un’edizione «ancora più ricca e diversificata», pensata per famiglie, giovani e turisti italiani e stranieri. Il programma 2025 prevede stand gastronomici, mostre, spettacoli, attività all’aperto, laboratori per bambini e le ormai immancabili iniziative legate al tartufo: la ricerca in tartufaia con cani addestrati, la suggestiva “Notte in Bianco dei Tartufai”, incontri dedicati alla cultura del territorio.

Alla presentazione sono intervenuti anche Alessio La Placa, assessore alle Manifestazioni del Comune, e Maurizio Bazzano, presidente dell’Associazione Tartufai e Tartuficoltori Liguri, che hanno contribuito alla costruzione di un programma potenziato per rendere l’edizione 2025 "la più partecipata e spettacolare di sempre".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.