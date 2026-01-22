Milano Cortina: Donnarumma presenta le grandi opere. Numeri, investimenti e risultati

All’evento Dal sogno alla realtà. L’Italia al centro del mondo, organizzato dal MIT in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato del Gruppo FS, ha presentato i numeri e le opere che stanno trasformando il volto della mobilità e delle infrastrutture italiane.

«Le Ferrovie dello Stato stanno investendo in questi anni circa 100 miliardi su tutte le infrastrutture. Il 2025 si chiuderà con tutta probabilità con più di 18 miliardi di investimenti, una cifra mai raggiunta nella storia di questo Gruppo e da nessuna azienda italiana», ha dichiarato Donnarumma, sottolineando l’importanza degli interventi messi in campo per i Giochi Olimpici e Paralimpici. Di questi, «11 miliardi e mezzo sono sulla rete ferroviaria italiana e almeno 5 miliardi sono solamente dedicati a manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’infrastruttura», ha aggiunto, rimarcando il ruolo centrale del Gruppo come motore di sviluppo nazionale.

Un elemento di particolare rilievo riguarda l’investimento di circa 350 milioni di euro destinato al rifacimento, sistemazione, ampliamento e ammodernamento di importanti siti e stazioni sul territorio lombardo, con il coinvolgimento di diverse società del Gruppo come Trenitalia, FS Sistemi Urbani, RFI, FS Security, Busitalia e ANAS. Questo investimento non solo riguarda la rete ferroviaria italiana, ma rappresenta anche un momento di potenziamento dei servizi, con centinaia di persone e mezzi mobilitati e tratte ferroviarie dedicate, affinché le opere realizzate in occasione dell’evento rimangano come patrimonio concreto al territorio.

Nel suo intervento, Donnarumma ha evidenziato l’impegno di FS per garantire il successo dell’evento e lasciare al territorio opere durature. «Quello che faremo nel corso di queste settimane con la forza lavoro messa in campo, sono centinaia di persone, centinaia di autobus, tratte ferroviarie dedicate specificamente a questo momento. Quando questo evento di rilevanza internazionale sarà finito, tutte queste opere rimarranno al territorio», ha sottolineato l’AD, ribadendo che «non si tratta di denaro speso per le Olimpiadi, ma di un arricchimento delle infrastrutture del Paese, in Regioni come Trentino, Veneto e Lombardia».

Un focus particolare è stato dedicato agli interventi sulle stazioni, come raccontato dal nostro inviato a Tirano. In questa località, il Gruppo FS, e in particolare RFI, hanno investito 9,6 milioni di euro per riqualificare la stazione, rendendola più funzionale e accogliente. «Nella stazione di Tirano c’è stato un investimento importante, una riqualifica che rende la stazione più bella e più utile per la comunità e per i visitatori», è stato evidenziato durante la presentazione, a testimonianza di una strategia che punta a valorizzare anche i piccoli centri e le aree montane, spesso penalizzate dalla difficile raggiungibilità.

La sinergia tra istituzioni e imprese, le parole di Donnarumma e la concretezza degli investimenti da parte del Gruppo FS, testimoniano come le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 siano molto più di un evento sportivo: rappresentano un’occasione unica per lasciare al Paese infrastrutture moderne e una nuova prospettiva di crescita.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.