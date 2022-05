Milan ceduto da Elliott a RedBird: la scorsa settimana la firma sul contratto

di Marco Innocenti

La società passa a Gerry Cardinale. Entro un paio di mesi arriverà il closing con il passaggio ufficiale delle quote societarie

Nuovo cambio di proprietà per il Milan, neo campione d'Italia. Ieri, infatti, il Fondo Elliott ha firmato il contratto preliminare di cessione delle quote societarie alla RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale. L'annuncio ufficiale è atteso molto probabilmente nella giornata di domani, mercoledì. Si tratta del cosiddetto “signing”, ovvero la firma sul contratto preliminare, mentre il closing (cioè il passaggio della quote societarie) dell'operazione ha tempi più lunghi. Almeno un paio di mesi. Il signing è invece avvenuto nei giorni scorsi, in gran segreto e non a Milano.