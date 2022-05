Milan campione d'Italia: la festa dei tifosi anche in Liguria

di Marco Innocenti

I supporters rossoneri sono scesi in piazza in diverse località: anche a Savona in piazza Mameli per festeggiare il 19esimo scudetto

Con la vittoria sul Sassuolo, il Milan si aggiudica il 19esimo scudetto della sua storia, eguagliando proprio l'Inter nella classifica del calcio italiano. Alla festa per il tricolore scattata in piazza Duomo a Milano, hanno fatto da "corollario" altre feste, più piccole e improvvisate, in giro per l'Italia e ovviamente anche in Liguria. In molte piazze della nostra regione, infatti, i tifosi rossoneri sono scesi in strada per celebrare la vittoria del titolo. Un piccolo gruppo anche in piazza Mameli a Savona, dove nel tardo pomeriggio hanno sventolato le bandiere del Milan.