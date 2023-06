Migranti e risse, vertice in prefettura a Ventimiglia

Trenta uomini per il potenziamento delle forze dell'ordine e un'ordinanza del questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore per organizzare pattuglie fisse nelle zone più a rischio della città. Sono queste le principali misure di ordine pubblico decise stamani. durante il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, convocato dopo alcune violente risse che si sono verificate nei giorni scorsi a Ventimiglia nelle zone dove si trovano i migranti.

"Abbiamo da subito un nuovo rafforzamento del piano di controllo del territorio - ha detto il prefetto — Continueranno a essere svolti i servizi straordinari di controllo ma in più abbiamo predisposto un servizio di vigilanza dinamica, da parte di carabinieri, polizia e guardia di finanza, con passaggi e soste, anche con l'ausilio di lampeggianti, nelle zone in cui si registra una maggiore affluenza di migranti o più esposte al rischio di risse o altri episodi di violenza".

L'obiettivo, secondo Romeo, è "procedere alla identificazione e all'adozione dei provvedimenti di espulsione per garantire tranquillità agli abitanti di Ventimiglia, azionando interventi di carattere assistenziale nei confronti di chi ha bisogno". Per il sindaco Flavio Di Muro (Lega) si tratta del primo vertice sull'ordine e la sicurezza pubblica del proprio mandato. "Abbiamo realizzato un piano per garantire un migliore presidio nei quartieri che ne hanno più bisogno, come: Gianchette, Roverino, centro città, giardini pubblici, litorale e stazione ferroviaria", ha detto uscendo dal Palazzo di Governo.

Commentando poi un presidio improvvisato da un gruppo di no border, tenuto domenica al valico frontaliero di Ponte San Ludovico, Di Muro ha detto che "i no border verranno identificati e risponderanno del reato di manifestazione non autorizzata. Non era stata presentata domanda né al Comune né alla questura di Imperia".