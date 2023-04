Mezzo pesante in avaria, pomeriggio di code sulla A 26 tra Ovada e Masone verso Genova

Nel tardo pomeriggio, intorno alle 17,30, sulla A26 Genova Voltri - Gravellona Toce, nel tratto compreso fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce, un mezzo pesante in avaria all’altezza del km 20+100 sta causando code in direzione di Genova, in corrispondenza di un cantiere per lavori di manutenzione del Viadotto Piani.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il Personale della Direzione I° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Nel tratto compreso tra Ovada e Masone il traffico transita su una corsia e si registrano 4 km di coda in direzione di Genova e 1 km di coda in direzione di Gravellona Toce.

Tutte le informazioni sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito internet www.autostrade.it.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono inoltre diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda anche su Telenord. La programmazione e gli aggiornamenti sono disponibili sul canale Telegram “Autostrade per l’Italia - Liguria”. E’ inoltre attivo, 24 ore su 24, il call center Autostrade per l’Italia al numero 803.111.