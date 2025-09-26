Meteo Liguria: addio al caldo, in arrivo freddo e piogge. Incombe ottobre all'insegna del maltempo

La Liguria saluta definitivamente il caldo estivo: l’autunno entra nel vivo con un deciso calo delle temperature, rovesci sparsi e perfino neve sulle Alpi. Dopo un settembre anomalo, tra giornate afose e instabilità, il meteo vira ora verso scenari più tipici della stagione.

Nelle prossime ore la regione sarà interessata dal passaggio di un ciclone di origine francese, che porterà piogge irregolari già da oggi, con fenomeni più intensi attesi tra l’alto Piemonte e l’alta Lombardia, ma in estensione anche alla Liguria centrale e di levante.

Nel dettaglio, il weekend si presenta instabile: sabato 27 settembre sono attesi rovesci e piogge sparse soprattutto sulle zone interne e nei settori esposti a nord-est, mentre domenica 28 potrebbe regalare qualche schiarita lungo la costa, specie sul ponente ligure, pur mantenendo un quadro incerto.

Le temperature minime sono già scese in pianura attorno agli 8-9°C, mentre la neve ha fatto la sua comparsa sulle Alpi fin verso i 1500 metri. “Si tratta di una rara incursione di aria polare verso il nostro Paese nel mese della vendemmia”, ha spiegato Tedici, sottolineando come i valori termici resteranno sotto la media anche nei primi giorni di ottobre.

Ma non è finita qui. Dopo una breve tregua attesa per lunedì, già da martedì pomeriggio è previsto l’arrivo di un nuovo ciclone, questa volta di origine russa, che potrebbe portare un peggioramento marcato anche sulla Liguria, con piogge diffuse e nuove raffiche di vento, specialmente nelle zone più esposte.

