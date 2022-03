Meteo in Liguria, torna il freddo: weekend di sole ma temperature in calo

di Marco Innocenti

Arpal: "Sabato e domenica ci attendiamo bel tempo ma temperature tipicamente invernali: sarà la caratteristica anche dell'inizio di settimana"

Un weekend contraddistinto dal bel tempo ma anche da temperature piuttosto rigide, quello che ci apprestiamo a vivere in Liguria. "Per adesso c'è qualche nuvola in più a ponente - spiega Andrea Lazzara di Arpal Liguria - In giornata però potremmo avere anche qualche locale temporale, soprattutto nell'entroterra o lungo la costa nel centro levante e sull'imperiese. In serata ci saranno delle schiarite dovute a correnti secche da nordest. Sabato mattina però questo porterà un netto calo delle temperature. Anche per domenica, avremo una giornata con poche nubi, molte schirite ma con temperature piuttosto basse, con valori che saranno più consoni ad un periodo invernale piuttosto che primaverile".

"Bisogna infatti ricordare - aggiunge Lazzara - che mentre per il calendario siamo ancora in inverno, per la metereologia dal 1° marzo siamo invece già entrati nella primavera. Quindi un weekend senza particolari precipitazioni ma attenzione alle temperature in calo, che sarà un po' la caratteristica dei giorni successivi anche per l'inizio della prossima settimana, quando ci attendiamo temperature più invernali".