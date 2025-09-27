Meteo: fine settimana tra pioggia e schiarite, poi il freddo in arrivo dalla Russia

Si conferma un weekend instabile su gran parte dell’Italia, con piogge e rovesci che oggi, sabato 27 settembre, stanno interessando soprattutto il Nord e parte del Centro-Sud. Siamo nel pieno di una fase perturbata alimentata da un vortice depressionario esteso da Nord a Sud, che porterà ancora rovesci sparsi, localmente intensi, nelle prossime ore.

Nel dettaglio del pomeriggio e della serata di oggi, le piogge continueranno al Nord, soprattutto tra Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, mentre al Centro persiste l’instabilità tra Umbria, Marche e Abruzzo. Al Sud, temporali anche violenti si stanno sviluppando tra Sicilia e Calabria a causa di un flusso umido in risalita dal Nord Africa.

Per domani, domenica 28, è attesa una parziale tregua: torneranno le schiarite al Nord, sul versante tirrenico e sulle Isole Maggiori, mentre qualche pioggia residua potrà ancora interessare le regioni adriatiche e parte del Sud.

Le temperature restano ovunque sotto la media stagionale, con uno scarto attuale di circa 3°C. Ma il vero crollo termico è atteso da metà della prossima settimana, tra giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, quando un impulso freddo in discesa dalla Russia potrebbe portare un repentino calo delle temperature anche di 8-10°C.

Vivremo quindi un’estrema altalena termica nei prossimi dieci giorni, con un probabile ritorno a condizioni più miti a partire da domenica 5 ottobre, quando potremmo tornare anche a t-shirt e pantaloncini.

Previsioni sintetiche:

Domenica 28: schiarite al Nord e Tirreniche, instabile su Adriatiche e parte del Sud.

Lunedì 29: tempo stabile e soleggiato quasi ovunque.

Tendenza: tregua fino a martedì 30, poi nuovo peggioramento da Nord-Est con freddo in arrivo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.