Meteo, dopo il Ferragosto l’estate rallenta: domenica di temporali al Nord, sole al Sud. In Liguria weekend stabile

Dopo un Ferragosto soleggiato, l'estate mostra segnali di rallentamento, soprattutto al Nord. Anche in Liguria, pur restando prevalente il bel tempo, si registra un lieve calo della pressione atmosferica che, a partire da domenica, potrebbe portare una maggiore variabilità soprattutto nelle aree interne.

In Liguria, infatti, le condizioni resteranno generalmente stabili per tutta la giornata di domenica 17 agosto, con cieli poco nuvolosi lungo la costa e qualche addensamento più consistente sui rilievi, dove non si escludono locali temporali pomeridiani, come accadrà anche in altre zone montuose del Centro-Nord. Le temperature massime saranno in leggera diminuzione rispetto ai giorni precedenti, ma il caldo resterà ancora ben percepibile, seppur meno intenso.



Nord Italia: instabilità in aumento - Al Nord, la situazione si farà progressivamente più instabile tra domenica e lunedì. Domenica sono attesi temporali sparsi sulle Alpi, in particolare nelle aree centrali e orientali, e cieli nuvolosi sul Triveneto. Lunedì 18 agosto la nuvolosità aumenterà su tutto il Nord, con possibilità di piogge anche su Appennini e Alpi. Le temperature continueranno a calare leggermente, rendendo l’aria più fresca rispetto alla media del periodo.

Martedì 19 il cielo sarà irregolarmente nuvoloso soprattutto al Nord-Ovest, con clima più stabile e caldo contenuto sul resto del Settentrione.

Centro-Sud: ancora estate, ma con temporali pomeridiani sui rilievi - Al Centro e al Sud il sole continuerà a dominare, ma con una maggiore tendenza ai temporali pomeridiani nelle zone interne. Domenica, nuvole sparse su Toscana, Umbria e Lazio, mentre le coste adriatiche si manterranno più serene. Lunedì possibili rovesci su Lazio e Abruzzo, mentre martedì la situazione tornerà generalmente stabile con solo qualche pioggia sui monti.

Al Sud, le giornate inizieranno con tempo stabile e soleggiato. Lunedì pomeriggio, però, potrebbero svilupparsi temporali in Basilicata e Calabria. Martedì il bel tempo sarà prevalente, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo isolati rovesci nelle aree appenniniche.

In sintesi, il weekend post-Ferragosto segna l’inizio di una fase più dinamica dell’estate: temperature in lieve calo, temporali pomeridiani sulle montagne, ma tanto sole lungo le coste, soprattutto al Sud. In Liguria, il tempo si manterrà ancora favorevole per chi vuole godersi gli ultimi giorni di vacanza, con qualche nuvola in più all’orizzonte.

