Meteo: allerta neve lunedì pomeriggio sull'entroterra savonese e in Valle Stura

di Marco Innocenti

Lo stato di allerta gialla scatterà alle 17 e andrà avanti fino alle 24

Sarà un lunedì di freddo su un po' tutta la Liguria ma, in particolare, nella zona delle valli savonesi e in Valle Stura, quella catalogata come Zona D per intendersi, tanto che Arpal ha emanato un avviso di allerta gialla per neve. La situazione scatterà dalle ore 17 di lunedì, appunto, e durerà fino alle 24.

Come detto, però, il peggioramento del meteo riguarderà un po' tutta la regione, con pioggia e neve che sarannole protagoniste dell'inizio della settimana, almeno fino a martedì. Le temperature minime si sono notevolmente abbassate già la notte scorsa soprattutto nelle zone interne: picco del freddo agli oltre 1300 metri di Pratomollo (Borzonasca, Genova) con -7.1, -5.7 a Sassello (Savona), -5.0 a Santo Stefano d'Aveto (Genova), -4.6 a Montoggio (Genova)-3.1 a Calizzano e -2.6 a Cairo Montenotte (Savona).

Sulla costa le minime nei capoluoghi di provincia sono oscillate tra 4.8 a La Spezia e 7.9 a Savona Istituto Nautico. L'allerta gialla per neve segnala i possibili effetti al suolo, con nevicate deboli su zone sensibili quali i tracciati autostradali e/o nevicate moderate su zone collinari non sensibili con formazione di ghiaccio e gelate diffuse. (ANSA).