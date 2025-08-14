Memoriale Morandi, Bassoli (Aster): "Questa serra è un luogo dove la memoria fiorisce ogni giorno"

Sette anni dopo, Genova si è fermata ancora una volta alle 11:36. È l’ora esatta in cui, il 14 agosto 2018, il ponte Morandi crollò sotto una pioggia battente, portando con sé 43 vite. Tra queste, anche quella di Alessandro Campora, giardiniere di A.S.Ter., quella mattina si trovava in servizio proprio sotto il viadotto.

La cerimonia di commemorazione di quest’anno si è svolta per la prima volta nella Serra del Memoriale 14 agosto 2018, l’ultima tappa del percorso espositivo permanente dedicato alla tragedia. Un luogo simbolico e profondamente evocativo, ideato e realizzato da A.S.Ter. su incarico della Civica Amministrazione, e curato ogni giorno dagli stessi giardinieri che condividono la professione e la passione di Alessandro.

All'interno della serra, un vero e proprio microclima tropicale accoglie i visitatori in un giardino rigoglioso dove convivono felci monumentali, banani, piante di cacao e caffè, mango, cocco e una rara collezione di palme esotiche, alcune delle quali uniche in Italia. Con l'integrazione delle collezioni botaniche di altri due siti cittadini, Genova può oggi vantare 65 specie coltivate, un primato nazionale nel settore.

Ma la serra non è solo un giardino. "È un luogo dove la natura diventa linguaggio della memoria", ha dichiarato Andrea Bassoli, presidente di A.S.Ter., presente alla commemorazione. "Qui, il ricordo del collega Alessandro e delle altre vittime non è statico né confinato a una data: come le radici che si ancorano e le fronde che si aprono alla luce, cresce, si rinnova e trova nuovi modi di esistere."

