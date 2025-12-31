Medici di base, più presenze nella città e incentivi per chi va nell'entroterra

A Liguria Live viene dedicato un ampio focus alla sanità ligure, con particolare attenzione al rinnovo dell’accordo integrativo regionale con i medici di medicina generale, aggiornato dopo 18 anni. L’intesa dà piena attuazione al ruolo unico dell’assistenza primaria e rafforza il modello delle Case della Comunità.

L’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò spiega che l’accordo ridefinisce l’organizzazione del lavoro dei medici di famiglia, prevedendo un impegno di 38 ore settimanali nelle Case della Comunità, con strutture operative H24 o su fasce orarie estese. I medici lavoreranno in équipe con infermieri, personale amministrativo e strumenti diagnostici di primo livello, offrendo ai cittadini un accesso diretto senza prenotazione, con l’obiettivo di dare risposte rapide ai bisogni di salute e ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso.

Grande attenzione è riservata alle aree interne e disagiate: l’accordo introduce incentivi economici significativamente aumentati per favorire la presenza dei medici in questi territori, garantendo equità di assistenza anche lontano dalle zone costiere. Secondo la Regione, il nuovo quadro contrattuale potrà rendere più attrattiva la professione e aumentare le iscrizioni ai corsi di medicina generale.

Viene confermato il rispetto del cronoprogramma PNRR: entro marzo 2026 saranno operative 36 Case della Comunità e, entro l’estate dello stesso anno, anche 11 Ospedali di Comunità, completando il sistema di continuità tra territorio e ospedale.

Il direttore socio-sanitario di ASL 3, Isabella Cevasco, sottolinea il ruolo centrale dei medici di famiglia nella presa in carico dei pazienti cronici e fragili e nell’assistenza alle aree rurali. Andrea Carraro, segretario regionale FIMMG, evidenzia invece i benefici organizzativi dell’accordo: il potenziamento delle forme territoriali, l’evoluzione delle medicine di gruppo in Case della Comunità di primo livello, il rafforzamento delle vaccinazioni e il sostegno concreto ai medici che operano nell’entroterra.

La trasmissione si chiude con un riepilogo degli aggiornamenti sulla sanità ligure e con l’invito a seguire la programmazione speciale di Capodanno su Telenord.

