Maturità, in Liguria oltre 12 mila studenti pronti per l'esame

di Redazione

Il direttore generale Ponticiello in visita a due istituti: "E' stata una mattinata proficua, nella quale abbiamo potuto scoprire alcuni progetti che le scuole hanno promosso in quest'anno complesso"

In Liguria, a oggi, sono iscritti agli esami di stato 12.142 studenti, di cui 6.731 a Genova, 1.534 a Imperia, 1.708 a La Spezia, 2.169 a Savona. Lo comunica l'ufficio scolastico regionale.

Il direttore generale Antimo Ponticiello, in visita stamani all'Einaudi-Casaregis-Galilei e all'Istituto Comprensivo Barabino di Sampierdarena, ha espresso il suo augurio a tutti loro: "è stata una mattinata molto proficua, nella quale abbiamo potuto scoprire alcuni dei grandi progetti che le scuole hanno promosso in quest'anno complesso ma comunque produttivo. E' una visita che vale per tutti, un saluto di buona estate e un in bocca al lupo per chi dovrà sostenere l'esame. Mi sono insediato da poco qui in Liguria, l'obiettivo è di visitare via via tutto il mondo scolastico regionale. Un ringraziamento va a tutti i docenti che hanno avuto un anno non semplice da affrontare, ma hanno fatto in modo che la scuola fosse scuola in senso pieno".

Per la Secondaria di secondo grado, la sessione d'esame inizierà il 22 giugno 2022 alle 8.30, con la prima prova scritta di italiano. Il 23 giugno si svolgerà la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che riguarderà una disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Quest'anno la prova sarà predisposta dai singoli istituti, che potranno così tenere conto di quanto effettivamente svolto dai ragazzi durante l'anno scolastico, anche in considerazione dell'emergenza pandemica.