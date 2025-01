Maturità 2025, ecco le materie della seconda prova per Licei e Istituti tecnici

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso note le materie della seconda prova scritta della Maturità 2025, confermando l'impostazione prevista dal decreto legislativo 62/2017. Ogni indirizzo di studio affronterà una prova specifica che valuterà le competenze acquisite dagli studenti nel corso degli anni.

Licei - Per il Classico, la prova verterà su Latino; per lo Scientifico, gli studenti dovranno cimentarsi con Matematica, incluse le opzioni Scienze applicate e Sportivo. Il Linguistico affronterà una prova su Lingua e cultura straniera 1, mentre al Liceo delle Scienze umane la materia scelta è Scienze umane, con Diritto ed Economia politica per l'opzione Economico-sociale. Al Liceo artistico, la prova riguarderà le Discipline progettuali caratteristiche di ciascun indirizzo. Per il Liceo musicale la materia scelta è Teoria, analisi e composizione, mentre al Liceo coreutico sarà Tecniche della danza.

Istituti tecnici - Per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, la prova riguarderà Economia aziendale (con Lingua inglese per l’articolazione Relazioni internazionali per il marketing e Informatica per Sistemi informativi aziendali). Nell’indirizzo Turismo, la disciplina scelta è Lingua inglese. Per Costruzioni, Ambiente e Territorio, la seconda prova scritta riguarderà Geopedologia, Economia ed Estimo. Nell’indirizzo Informatica e telecomunicazioni, gli studenti dell’articolazione Informatica affronteranno Informatica, mentre quelli di Telecomunicazioni si cimenteranno con Telecomunicazioni. Per Grafica e comunicazione, la disciplina sarà Progettazione multimediale. Infine, per gli Istituti agrari, nelle articolazioni Produzioni e trasformazioni e Gestione dell'ambiente e del territorio, la prova riguarderà Economia, Estimo, Marketing e Legislazione, mentre nell’articolazione Viticoltura ed enologia la scelta è ricaduta su Enologia.

Struttura dell'esame - L'Esame di Stato prevede tre prove: la prima scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi, in programma mercoledì 18 giugno 2025 alle ore 8:30; la seconda prova scritta sulle discipline caratterizzanti e il colloquio orale, durante il quale gli studenti dovranno anche esporre le esperienze maturate nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) e le competenze acquisite in Educazione civica.

Commissioni e valutazione - Le commissioni d’esame saranno composte da un Presidente esterno, tre membri esterni e tre interni. Gli studenti che avranno riportato una valutazione del comportamento pari a sei decimi dovranno presentare un elaborato critico in cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal consiglio di classe.

Eccezioni - In alcuni indirizzi di studio, tra cui EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, istituti della Regione Valle d’Aosta, della Provincia di Bolzano e le scuole con lingua d’insegnamento slovena in Friuli Venezia Giulia, è prevista una terza prova scritta.

Consulta le materie - Gli studenti possono verificare tutte le discipline affidate ai commissari esterni attraverso un motore di ricerca dedicato e la piattaforma Unica.

