Mattarella: "Democrazia più forte di tutto. Ai giovani dico: non rassegnatevi"

Nel messaggio di fine anno dal Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un appello forte e articolato al Paese, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni. "Non rassegnatevi – ha detto ai più giovani – siate esigenti e coraggiosi, scegliete il vostro futuro", invitandoli a sentirsi responsabili come la generazione che, ottant’anni fa, costruì l’Italia repubblicana.

Mattarella ha richiamato il valore della Costituzione, sottolineando come i principi scritti dai Padri e dalle Madri costituenti debbano essere vissuti e testimoniati ogni giorno per restare vivi nelle scelte quotidiane dei cittadini. Ha ricordato la capacità dell’Assemblea costituente di superare forti contrasti politici per dar vita a una Carta condivisa, che ha guidato il Paese fino a oggi.

Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha ribadito il ruolo centrale della Repubblica come spartiacque della storia italiana: uno Stato che non sovrasta i cittadini, ma ne riconosce diritti, libertà e autonomie. In questo quadro, Europa e Alleanza Atlantica restano le coordinate fondamentali dell’azione internazionale dell’Italia, a partire dai Trattati di Roma del 1957 e dal piano Marshall.

Ampio spazio è stato dedicato anche al profilo dell’Italia nel mondo: un Paese apprezzato per la manifattura, l’export, la creatività, la bellezza dei territori, il patrimonio artistico e la cultura del cibo e del vino, ormai riconosciuti come patrimonio internazionale.

Guardando allo scenario globale, Mattarella ha espresso con forza il desiderio di pace, definendo «incomprensibile e ripugnante» il rifiuto di chi la nega facendo leva sulla forza, di fronte alle devastazioni in Ucraina e a Gaza. "Si chiude un anno non facile – ha concluso – ma la nostra aspettativa resta rivolta a tempi migliori, a cominciare dalla pace".

