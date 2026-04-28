Matrimoni di lusso, la Liguria punta sul destination wedding internazionale

La Liguria si candida a diventare una delle destinazioni di riferimento per i matrimoni di lusso, puntando su paesaggi costieri, borghi storici e un’offerta integrata capace di attrarre clientela internazionale di fascia alta. La strategia è stata presentata alla 15ª edizione della Exotic Wedding Planning Conference, evento globale dedicato al settore.

Strategia – La partecipazione della regione all’appuntamento internazionale rappresenta un passo mirato per rafforzare il posizionamento sui mercati esteri. “Il segmento del destination wedding è in forte crescita – spiega l’assessore al Turismo Luca Lombardi – ed è caratterizzato da una domanda internazionale medio-alta e alta”. L’obiettivo è intercettare nuovi flussi turistici ad alto valore aggiunto.

Offerta – La Liguria si propone con un mix di elementi distintivi: ville storiche, location vista mare, servizi di accoglienza e una filiera che coinvolge catering, ospitalità e professionisti del settore. Il lavoro congiunto con Meet in Liguria mira a valorizzare l’intero territorio, non solo le mete più note.

Mercati – L’evento ha riunito operatori e buyer da oltre 80 Paesi, offrendo alla regione l’opportunità di creare contatti diretti con interlocutori provenienti da Europa, Americhe, Medio Oriente e Asia. Un bacino strategico per ampliare la visibilità internazionale della destinazione.

Turismo – Il comparto dei matrimoni e degli eventi di fascia alta è considerato una leva importante per destagionalizzare i flussi turistici e migliorare la qualità dell’offerta complessiva. L’attenzione si concentra su esperienze personalizzate e di alto livello, in linea con le nuove tendenze del turismo globale.

Prospettive – L’iniziativa si inserisce nelle politiche regionali di sviluppo del turismo, con l’intento di consolidare l’immagine della Liguria come meta esclusiva e competitiva anche nel segmento degli eventi internazionali.

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