Massimo Ferrero e la Ternana, il ds rossoverde Leone: "Conosce il mondo del calcio, i risultati della Sampdoria lo dimostrano"

Il direttore sportivo della Ternana, Luca Leone, intervistato dal sito 'Ternananews.it' spiega il ruolo che Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, potrebbe avere nella società rossoverde, la cui proprietà sta per passare ufficialmente da Bandecchi a Guida: "Io della trattativa di cessione so veramente poco. È ancora in corso. A me non risulta sia l’acquirente, ma dovete chiedere a Bandecchi non a me. Se si concluderà o con chi. Che sia un amico del nuovo possibile presidente sì e anche che sarà una persona a cui Guida si appoggerà per sfruttare le sue conoscenze e le sue competenze, pure. Io ho avuto modo di confrontarmi con lui in questi primi giorni. Mi sembra che abbia le idee chiare su che tipo di approccio bisogna avere nel calcio. Ci siamo trovati su molti temi, magari non tutti, ma è normale dialettica. È schietto, diretto, rapido. Conosce certamente il mondo del calcio. E il campo lo ha dimostrato: i risultati della Sampdoria li conoscete tutti. Anche sul mercato".