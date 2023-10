Marco Ansaldo a Telenord: "Dopo dodici anni riporterò lo scrittore Orhan Pamuk, Premio Nobel 2006, in giro per i vicoli di Genova che ama"

Marco Ansaldo, giornalista genovese esperto di questioni internazionali, ospite dell'edizione odierna della rassegna stampa quotidiana di Telenord, ha rivelato che il 16 novembre accompagnerà l'amico Orhan Pamuk, Premio Nobel 2006 per la Letteratura, nei vicoli del centro storico in occasione dell'intervento dello scrittore turco alle manifestazioni in programma per Genova Capitale del Libro, un ciclo di eventi che si terrà dal 15 ottobre al 7 aprile del prossimo anno.

"Pamuk lo vedremo fra un mese a Genova, lui è felice di tornare, lo accompagnai dodici anni fa - dice Ansaldo - quando venne per la prima volta nella nostra città, già per i vicoli, con il naso in aria, ammaliato. Da grande amante dei musei, Pamuk non può non amare una città come Genova con i suoi tesori, quindi la definizione di tesoro è assolutamente pertinente".

Il 16 novembre Pamuk sarà protagonista di un incontro nel Salone del Maggior Consiglio, affiancato da Ernesto Franco, direttore editoriale della Einaudi che pubblica in Italia i romanzi del Nobel, e dallo stesso Marco Ansaldo.