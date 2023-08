Mancini: la madre Marianna e il figlio Andrea incoraggiano Roberto, nuovo ct dell'Arabia

Andrea Mancini e Marianna Puolo, figlio e madre di Roberto Mancini, difendono il neo ct dell'Arabia Saudita, dimessosi dalla Nazionale italiana via Pec sabato notte. "L'unione è la forza. Noi - scrive su Instagram Andrea, neodirigente della Sampdoria - siamo sempre stati così, tenuti insieme da un pallone, da un trofeo, da un abbraccio o da una sconfitta. Siamo uniti per Amore. Per questo ti seguiamo e ti seguiremo sempre, perché sei esempio di padre, di uomo e di professionista. Noi insieme, papà. Grazie".

La madre Marianna, per parte sua, ammette: "L’ho saputo da mia cugina, sono rimasta sorpresa anche io. Lo chiamerò e ci parlerò come ho sempre fatto. Se vorrà - dice la signora a QN - Roberto mi spiegherà perché ha preso questa decisione e noi da genitori gli saremo sempre vicini. Questa sarà sempre casa sua. Non abbiamo mai parlato della Nazionale. Con Roberto non parliamo mai del suo lavoro. È stato sempre così il nostro rapporto. Ci interessa solo che stia bene. Adesso sta in Francia in villeggiatura e ancora non l’ho sentito. Sicuramente più tardi ci parlerò e cercheremo anche noi di capire qualcosa di più. Roberto ha un cuore grande. Non ha mai veramente superato la morte di Gianluca Vialli. Era legatissimo a lui".