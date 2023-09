Mancini a Genova domenica 1 ottobre per l'inaugurazione del "Morgavi" a Sampierdarena

Roberto Mancini torna a Genova, per la prima volta dalle dimissioni da ct della Nazionale italiana seguite a stretto giro dal passaggio alla guida della selezione saudita. L'occasione, domenica 1 ottobre alle 11, è l'inaugurazione del rinnovato campo sportivo "Mauro Morgavi" in via G.B. Millelire a Sampierdarena, "tana" dei Lupi della Sampierdarenese. Nel pomeriggio il ct dell'Arabia - 58 anni, di cui 15 trascorsi da calciatore dal 1982 al 1997 in maglia blucerchiata, vincendo i fin qui sette trofei della storia doriana e diventando primatista di presenze (567) e reti (171), quindi vincendo da allenatore l'Europeo 2021 alla guida dell'Italia - potrebbe fare un passo a Marassi, per seguire la sua ex squadra impegnata alle 16,15 contro il Catanzaro, a fianco del figlio Andrea che del Doria oggi è direttore sportivo.

Un appuntamento, quello del "Morgavi", fortemente voluto da Roberto Pittaluga, presidente della società rossonera e, nel privato, appassionato tifoso blucerchiato tanto da promuovere in prima persona, nei mesi scorsi quando le sorti della Sampdoria erano ancora in forse, la costituzione dell'associazione "A mæ Samp", finalizzata all'ingresso nell'azionariato della società con una quota di minoranza da gestire in funzione di controllo dell'operato dei proprietari. Un obiettivo tuttora attuale.

"Da tempo - spiega il presidente Pittaluga - pensavo a Mancini per l'inaugurazione del nuovo Morgavi, quando ancora era il ct dell'Italia. Ma non eravamo mai riusciti a conciliare i suoi impegni con una data fattibile, poi le vicende della scorsa estate certo hanno complicato ulteriormente le cose. Ma adesso ci siamo riusciti e avere un personaggio come Mancini a salutare il rinnovo del nostro campo è un motivo di grande orgoglio per la Sampierdarenese".