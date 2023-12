Maltempo, vento e pioggia nell'Imperiese: black out elettrici tra Sanremo e Taggia. Smottamenti nel Tigullio e in Val Trebbia

Diversi interventi dei vigili del fuoco durante la notte in provincia di Imperia a causa del maltempo, soprattutto danni provocati dal forte vento e black out elettrici. La copertura di un tetto in ristrutturazione in un palazzo di via Vittorio Veneto a Ventimiglia è stata portata via dal vento e la pioggia ha provocato infiltrazioni nella palazzina di tre piani.

Interruzioni del servizio elettrico sono state segnalate a Sanremo nella zona della strada Bonmoschetto, nella zona di San Lorenzo, inoltre nelle località Piani e Torrazza, dove sono intervenuti i tecnici della società di gestione. Il vento ha abbattuto alcune transenne alte un paio di metri che delimitavano un cantiere in via Parrini a Imperia. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Sanremo per un palma pericolante.

Mentre in via Tages a Taggia c'è stato un altro black out: un cavo elettrico che portava corrente ad alcune abitazioni ha cominciato a sfiammare, forse a contatto con l'acqua, provocando fumo, alcuni botti e lasciando senza luce gli abitanti della zona.

Nella notte e nelle prime ore della mattina si sono registrati diversi smottamenti e alberi caduti dovuti al maltempo e al forte vento, in particolare in Val Trebbia e nell’entroterra del Tigullio.

Sulla ss 586, nel comune di Borzonasca all’altezza del bivio per Levaggi, una frana ha travolto una pensilina del trasporto pubblico, senza provocare feriti. Sul posto sono presenti i tecnici di Anas. Sempre sulla 586, in località Campori, sono in corso le operazioni di rimozione di un albero caduto nella notte; la viabilità rimane regolare.

In Val Trebbia, durante la notte i vigili del fuoco sono intervenuti in diversi punti per liberare la carreggiata da rami e alberi caduti.

L’allerta meteo arancione sui bacini grandi e medi del settore C termina alle 10, per poi passare in gialla fino alle 14 di oggi.

Venti forti o di burrasca di provenienza sudoccidentale hanno insistito sulla Liguria nella notte con raffiche fino a 90-100 chilometri all'ora sulla costa spezzina e diffusamente oltre 120-140 chilometri all'ora sui crinali appenninici più esposti, la raffica massima di 143 chilometri all'ora è stata registrata a Tanadorso in provincia di Genova