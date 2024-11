Sciopero generale, le ragioni di Cgil e Uil : "Manovra di bilancio sbagliata"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Lavoratori in piazza quest'oggi per lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil contro la manovra di bilancio varata dal Governo Meloni. A Genova il corteo dei dimostranti si è sviluppato dalla stazione Principe fino al cuore della città. I nostri inviati hanno ascoltato le ragioni della protesta.

Evasione e tagli alla sanità - "Una manovra di bilancio sbagliata che fa pagare quelli che hanno sempre pagato, cioè lavoratori e pensionati. E siamo a circa venti condoni per quelli che hanno sempre evaso - spiega Maurizio Calà, segretario regionale Cgil Liguria - Questo Paese ha 182 miliardi di evasione fiscale. Gli evasori sono una banda peggiore di quelle mafiose. Tutte le mafie di questo paese producono 20 miliardi di illegalità, loro ne producono 182. Si continuano invece ad alzare le tasse a lavoratori e pensionati e in più siamo di fronte al fatto che tagliano la sanità, perché è chiaro che l'idea che hanno hanno messo pochissimi soldi. Non ci sono i soldi per esempio per fare le assunzioni, c'è un buco di 250 milioni di euro sulla sanità e ci sono più del 30% del personale che manca negli ospedali".

Piazza democratica - "Non vediamo risposte per le migliaia di lavoratrici, lavoratori, pensionati di questo Paese - aggiunge Luca Cerusa, sub commissario della Uil Liguria - oggi stanno soffrendo una grave crisi, dovuta anche all'inflazione galoppante che purtroppo non ha fatto sì di poter recuperare il potere di acquisto delle persone. Oggi c'è una grave crisi che dobbiamo cercare di contrastare. La piazza è una piazza democratica, che manifesta il proprio dissenso contro le scelte scellerate di questo Governo. Ci sono politiche industriali con occupazioni, penso alle grandi vertenze dove la cassa integrazione oramai è galoppante e l'occupazione non è più stabile. Parliamo delle infrastrutture del trasporto locale. Sono tanti i temi che vanno affrontati, ma con serietà".