Autostrada dei Fiori, A6 Torino-Savona: riaperta la seconda corsia tra Millesimo e Ceva verso Torino

La concessionaria Autostrada dei Fiori ha annunciato la riapertura della seconda corsia tra gli svincoli di Millesimo e Ceva, sulla A6 Torino-Savona, in direzione Torino. La chiusura, necessaria dal 31 ottobre per predisporre uno scambio di carreggiata in caso di criticità, è stata rimossa grazie al miglioramento delle condizioni del versante “Trincea Valera”, monitorato da un avanzato sistema di controllo geotecnico.

Cause e interventi – Le intense precipitazioni del 26-27 ottobre avevano causato movimenti franosi, superando le soglie di allarme dei sistemi di monitoraggio. Per garantire la sicurezza, la carreggiata in direzione Savona era stata chiusa temporaneamente, obbligando i veicoli a un’uscita a Ceva. Attualmente, il traffico verso Savona defluisce su una sola corsia, grazie a una parete temporanea di blocchi di cemento che funge anche da piattaforma per i mezzi impegnati nei lavori.

Sistema di monitoraggio avanzato – La stabilità del versante è garantita da una rete di strumenti tecnologici sviluppati in collaborazione con Protezione Civile, Università di Firenze e Politecnico di Torino. “Incluometri, piezometri, stazioni radar e clinometri permettono un controllo costante del versante”, sottolinea la concessionaria. In caso di allerta, un sistema automatico di sirene e lampeggianti avvisa il personale, mentre il Centro Operativo di Controllo dispone interventi immediati, compresa la chiusura del traffico.

Lavori in corso – I lavori di consolidamento del versante procedono senza sosta, anche nelle ore notturne, grazie a un sistema di illuminazione artificiale. La prima fase, che prevede il rafforzamento delle opere di sostegno, sarà completata entro le festività natalizie. Nei successivi 26 mesi, saranno realizzate strutture di supporto definitive, come muri su pali, tirantature e berlinesi, per garantire la stabilità a lungo termine del versante.

Gestione del traffico – Nei periodi di maggiore affluenza, come festività e periodi estivi, la concessionaria garantirà due correnti veicolari anche in direzione Savona. Informazioni in tempo reale sulla viabilità sono disponibili sui pannelli a messaggio variabile, sul sito ufficiale, e attraverso i canali Telegram e WhatsApp di Autostrada dei Fiori.