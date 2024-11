Bancomat e carte in tilt, commercianti con il fiato sospeso per il sabato di shopping

Il blocco dei pagamenti elettronici continua a creare disagi in tutta Italia. I circuiti Nexi, bancomat e POS, appoggiati su Worldline, stanno affrontando un grave disservizio dovuto a un guasto tecnico. Nonostante alcune criticità siano in diminuzione, i tempi per il completo ripristino del servizio restano incerti.

Cause del problema – Secondo Worldline, il guasto è stato causato dai lavori di installazione di tubature del gas, che hanno danneggiato gravemente i cavi e la rete del fornitore. In una nota, l’azienda francese ha comunicato: "Si prevede che i lavori di ripristino inizieranno in giornata. Nel frattempo stiamo lavorando incessantemente all’individuazione di soluzioni alternative".

Impatto sui servizi – Il disservizio ha colpito pesantemente i pagamenti con carte di credito e debito. Tra le banche italiane maggiormente coinvolte ci sono BPER e BPM, con ripercussioni significative anche per i clienti liguri, dato che BPER è il gruppo che ha acquisito Carige e di conseguenza gestisce una buona fetta dei correntisti sul nostro territorio.

Effetti sul territorio – Ieri a Genova il Policlinico San Martino ha sospeso il servizio delle casse automatiche per i ticket ospedalieri, consentendo il pagamento solo online o in contanti presso gli sportelli CUP. Le problematiche hanno anche compromesso la giornata del Black Friday, con numerosi disagi registrati negli acquisti in tutta Italia.

Speranze per il weekend – Nonostante le difficoltà, nella serata di ieri alcune criticità sembravano in via di risoluzione. Gli operatori auspicano che i servizi possano tornare pienamente operativi in tempo per il weekend di shopping pre-natalizio.

Dichiarazioni ufficiali – Nexi ha ribadito la gravità del disservizio: "In riferimento al grave incidente comunicato da Worldline, confermiamo che la problematica non risulta ancora risolta. Stiamo monitorando la situazione e lavorando per ridurre al minimo l’impatto sui nostri clienti".